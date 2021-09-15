現代人被繁忙的生活壓得喘不過去，不少人總喊著「不想工作」，希望能過悠閒的生活，但人越閒真的越幸福嗎？近日有國外研究指出，人過於忙碌會降低工作效率，但人太閒也並非好事，空閒時間越長，可能會使人的幸福感跟著下降。

根據《衛報》報導，美國賓夕法尼亞大學博士謝里夫（Marissa Sharif）在《性格與社會心理學期刊》指出，幸福感是非常主觀的東西，最初會隨空閒時間增加而上升，但長時間沒事做，幸福感並不會跟著提升，空閒時間會有一段甜蜜點，「若是高出這段甜蜜點，主觀幸福感就會下降，因為人會感到缺乏生產力和目標」。

博士謝里夫與研究團隊分析2項民調，其一是2012至2013年間「美國人時間使用調查」，受測者共21736名，他們會提供過去24小時如何安排時間，及每項活動的持續時間等資料，並報告他們的主觀幸福感，研究員發現人隨空閒時間的增加，幸福感也會跟著上升，直到2個小時後幸福感會趨於平穩，5個小時後就會開始下降。

另一項是從1992至2008年的勞動力變化數據進行分析，受測者共13639名，他們分享閒暇時如何支配時間，除了工作以外，花多少時間在休閒娛樂，及他們的主觀幸福感，發現空閒時間確實與幸福感有關，但只要超過一個分水嶺後，幸福感就不會再增加，但也沒有下降趨勢，推測可能跟受測者極少有一天超過5小時的空檔。

羅格斯大學的教授托尼埃托（Gabriela Tonietto）表示，工作雖然能讓人有生活目標，但休閒時與家人、朋友在一起，才能讓人感覺到幸福。而英國華威大學經濟學和行為科學教授奧斯瓦爾德（Andrew Oswald）則表示「這是一項非常有價值的研究，因為它為主觀感受提供統計數據，無論工作還是進行休閒娛樂，花費時間越多不見得越好，凡事適中就好」。