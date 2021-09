瑞士名表浪琴(Longines)品牌形象大使向來是人中龍鳳、萬中選一,近日浪琴家族增加新成員,邀請在Netflix夯劇《柏捷頓家族:名門韻事》 (Bridgerton)中扮演哈斯丁公爵的雷吉尚佩奇(Rege-Jean Page)擔任品牌大使,在名表的襯托下,更添優雅高貴的貴族形象。

雷吉尚佩奇(Rege-Jean Page)在《柏捷頓家族》中演出相當出色,並以電影《希薇的愛》 (Sylvie’s Love)入圍艾美獎,以及美國有色人種進步協會形象獎最佳男主角獎的肯定,日前《Times》時代雜誌公布「新世代領導人」 (100 Next)清單,雷吉尚佩奇也名列其中,是個前景十分看好的新生代男星。

接下來雷吉尚佩奇還有更多作品問市,包括《龍與地下城》

(Dungeons and Dragons)、Netflix新劇《灰人》 (The Gray Man)、《神鬼至尊》 (The Saint)等。

英國男星雷吉尚佩奇榮任浪琴表優雅形象大使,佩戴 Master巨擘系列月相表7萬8800元。(Longines提供)

「優雅」向來是浪琴表的品牌精神,擔任浪琴形象大使的國際巨星包括凱特溫絲蕾、林志玲、彭于晏、鄭雨盛、趙麗穎等,不僅是影藝事業有成的巨星,且都具備優雅的氣質。

詢問雷吉尚佩奇是否覺得自己很優雅?他笑著說:「很難回答這個的問題,我認為自己能優雅,而且我想要符合優雅的標準,我會帶著特定自覺,包括慷慨、幫助他人等,這樣一來,就能為世界帶來更多的美。」

雷吉尚佩奇在廣告中佩戴浪琴表Master巨擘系列月相表,精緻的銀色麥粒表盤、藍色鋼指針、漆繪阿拉伯數字等簡約優雅的設計細節,讓6點鐘方位的小秒針指示日期和月相盤功能更加凸顯,是詮釋優雅紳士品味的最佳配件。