資深女星馬妞（馬維欣）曾紅遍演藝圈，多年前因經營餐廳不善積欠千萬債務，退而求其次到遊覽車賣內褲及直播銷售，卻遭黑衣人登門追債，壓力大到罹患類風濕關節炎，不僅口腔黏膜破，連視力都喪失。

馬妞最近上節目《新聞挖挖哇》表示先前餐廳倒閉後，為了趕緊還錢，便開始從事直播買賣，想不到卻被債主盯上，派六、七個黑衣人到直播現場圍堵，不停敲門、咆哮叫她出來面對，並留言：「欠錢還錢」。面對近失控的場面，馬妞當時報警處理，但在心中留下難以抹滅的陰影，一個禮拜徹夜難眠，身體開始出狀況，發抖、莫名疼痛、僵硬和頭暈，眼角膜甚至破裂3個月，導致視力模糊，轉診後驚覺得了類風濕關節炎和乾燥症。

除了直播生意，馬妞更透過友人介紹到遊覽車賣內褲、護膝等商品，兩年前有媒體爆料馬妞在遊覽車被色狼摸臀，引發軒然大波，馬妞特地澄清：「他不是鹹豬手！」並還原事情來龍去脈，表示有個阿嬤問內褲好穿嗎，伸手摸她臀部一把，就被解讀為鹹豬手，「沒有男生摸啦，只是因為你們只看到手，沒有看到性別。」馬妞強調遊覽車有導遊、司機大哥和很多乘客，不可能會有人敢亂來，沒有馬上對外解釋的原因是不想隨謠言起舞，也覺得對客人不尊重。

因為負債，馬妞從原本戶頭百萬、坐擁兩棟房和車子的人生，一夕之間墜入谷底，她曾動念輕生，但又不甘心草草畫下人生句點，決定用拚命三郎的幹勁，努力賺錢償還債務，至今債務剩下百萬。

而不少網友看到馬妞求翻身的故事，都被其精神感動，紛紛留言：「馬妞，你一定會渡過難關！祝福你順利！」、「工作歸工作，自己身體要照顧好，錢是賺不完的，時間會讓你再站起來的」。

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