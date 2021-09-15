中秋連假將至，桃園市龍潭警分局針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導，龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園預估將吸引大量遊客，屆時恐造成交通壅塞，警方呼籲用路人可利用國道3號高原交流道，避免進入市區以防塞在車陣中。

龍潭警分局表示，國道三號新增設的高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及新竹縣台三線主要道路，且並於今年6月底已開通，建議民眾如欲前往旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區，因為新的交流道就可以直接前往小人國、六福村、石門水庫風景區，為避免交通壅塞，警方將編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。

另外請民眾特別留意，18日上午6至12時，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，中秋連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢。

龍潭警分局分局長蔡啟仁呼籲民眾，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。