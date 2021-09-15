台東紅藜躍昇為餐桌主角，並推出系列產品於全國連鎖便利商店及電商平台。（水保局台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

水土保持局台東分局結合農民、加工業者及通路，建立新的台東紅藜品牌聯盟，15日在全國連鎖便利商店網購平台上架銷售台東紅藜產品，要讓民眾宅在家就能品嚐紅藜好滋味。農民表示，有穩定通路，期盼紅藜恢復原有的價格水準。

一道道結合傳統文化與現代創意料理手法的全套紅藜佳餚端上桌，在場來賓吃得津津有味；由台東海端鄉蓋亞那工作坊的胡郁如、長濱鄉Sinasera 24的楊柏偉、台北Embers的郭庭瑋3位主廚攜手合作火力全開，讓一直被視為配角的紅藜躍升為餐桌主角，也要以共同品牌登上全國連鎖便利商店網購平台。

台東紅藜躍昇為餐桌主角，並推出系列產品於全國連鎖便利商店及電商平台。（水保局台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

便利商店社群電商部長林志清表示，平台不僅是將紅藜產品上架，希望搭配節令創造銷售商機；除了日前全縣便利商店裡都能看見歌手王宏恩代言的紅藜商品，未來在網購平台也推出多款台東紅藜商品。

台東紅藜躍昇為餐桌主角，並推出系列產品於全國連鎖便利商店及電商平台。（水保局台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

水保局台東分局長柯燦堂表示，原定5月舉行的「藜紅了、開動了」品牌聯合發表會，因疫情影響延期舉行；而以往在產品通路上整合有待加強，今年特別將紅藜農友、紅藜產品業者、通路同步整合，透過聯盟通力合作，要將紅藜推展至全國。

由於近年台東紅藜從默默無名到一窩蜂種植，造成價格崩跌，如今生產面積從最多的200多公頃減少為100公頃，農民盼在通路支持下能穩定紅藜價格；紅藜農吳正忠認為穩定的通路代表對於品質的肯定，也希望恢復紅藜該有的價格水準。

水保局台東分局強調，受到疫情影響，民眾較不易前往台東品嚐紅藜滋味，隨著宅經濟發展，也邀請主廚聯手研發防疫料理包，拉近消費者與產地的距離。