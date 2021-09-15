家住台南市後壁區的陳姓男子，今年5月間在台中市某KTV歡唱時，由於沒有落實實名制登記，被台中市政府依傳染病防治法裁罰6000元，又逾期未繳納，經移送強制執行後，行政執行署台南分署15日前往陳男住處現場執行時，他指18日之後才有錢繳納，執行官當場將對方停放門口的1輛機車拖吊回分署保管，直至繳清罰鍰為止。

台南分署還籲請民眾遵守各項防疫規定，並強調將與台南市政府衛生局保持密切聯繫，對居家隔離期間趴趴走、違規營業、群聚、不戴口罩等違反防疫規定的裁罰案件，優先、強力執行，共同維護民眾的健康。

台南分署表示，8月23日接獲中市府法制局移送此案後，隨即清查陳男名下財產；今天執行人員前往陳男住處現場執行時，剛好發現他將機車停放在門口，立即查扣並拖吊回分署保管。

台南分署提醒，違反防疫規定遭裁罰被移送執行的民眾，如果有經濟困難無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納；一旦拒不繳納，便將強力執行。