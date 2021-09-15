台南市將於22日陸續展開BNT疫苗接種。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市將於22日陸續展開BNT疫苗接種，根據統計，符合BNT疫苗校園接種資格者計共9萬2943人，有意願接種者為8萬6162人，其中，高中有意願接種為92.7％、國中為91.7％，國小符合接種31人，24人同意施打。

衛生局指出，其中8萬4096人選擇於校園集中接種，2063人選擇至合約院所接種，選擇於校園集中接種者，將依各學校所在行政區，由18家醫療院所及衛生所進入121間學校安排施打，預計10月8日前完成8萬6162名學生BNT疫苗接種。

接種當天，會安排醫護人員或緊急救護員於接種現場待命，台南市長黃偉哲提到，雖有縣市決定施打後全校居家線上上課2天，但台南市沒這個規畫，因為打完疫苗在家線上教學，萬一因為家人、大人都上班，在家出現不適反應，需要人去救，反而怕來不及，所以還是在校上課，上課如果發現不適，可以緊急送醫。

衛生局提醒，家中如有青少年子女接種BNT疫苗，接種後務必持續觀察孩子身體狀況，據臨床試驗顯示，BNT疫苗接種第2劑副作用高於第1劑，可能出現頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛、注射部位疼痛腫脹、疲勞、畏寒、發燒及噁心，通常輕微並於數天內消失。

如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，或接種後28天內出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應趕快就醫並告知醫師曾接種疫苗。