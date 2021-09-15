海洋中心助理研究員張睿昇帶領大使羅倫，實際參訪藻類培養現場。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

水產養殖學系副教授李孟洲說明海藻的特性。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

大使羅倫表示，馬尾藻大量增生對聖露西亞的漁獲量帶來負面影響。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

聖露西亞大使羅倫參訪國立台灣海洋大學，共思解決良方。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

近年因氣候變遷，導致北大西洋馬尾藻大量增生，影響加勒比海島國聖露西亞的海洋生態與永續發展。今天聖露西亞駐台大使羅倫前往國立台灣海洋大學，參訪海洋生物培育館，與研究團隊一同討論解決方法，開啟雙方合作契機。

為維護聖露西亞的海洋生態與永續發展，大使羅倫（Ambassador H. E. Edwin Laurent）及二等秘書克莉沙（Cleisha-Bernise Springer）今天至海大參訪，與藻類研究團隊共同探討解決良方，並參訪海洋生物培育館實際了解藻類生態與特性。

羅倫大使表示，北大西洋馬尾藻大量增生，不僅對漁獲量帶來負面影響，也對船隻航行有相當大的威脅，更是衝擊海洋生態與永續發展，他說，遇到問題，應該是面對、處理，而不是逃避，因此，不斷到周邊國家學習相關知識，有鑑於海洋大學在生物科技與養殖技術的研究成果豐碩，許多研究成果更是獨步全球，希望能與研究團隊一同討論出解決方法。

海大食品科學系主任吳彰哲、水產養殖學系副教授李孟洲及海洋中心助理研究員張睿昇等研究團隊，提出解決方案，包含從養藻、加工處理、初級應用，以及生技研發等不同階段的基礎研究及應用研究成果。

羅倫大使一行人聽取意見後，也到海大的海洋生物培育館參觀，在現場了解馬尾藻的生態與特性。

海大校長許泰文表示，歡迎各國政府及大學與本校建立學術合作、師生交流關係，也歡迎聖露西亞的學生到海大就讀，共同提升高等教育水準、促進兩國人民福祉。他提及，聖露西亞有一名留學生喬如詩（Louise Matha George），不僅在海大環境生物與漁業科學系完成大學學業，也在海洋生物研究所繼續攻讀碩士學位，具海洋專業背景及華語師資培訓經驗。