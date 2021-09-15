中秋節連假將至，桃園市大溪警分局列出轄內易壅塞路段，提供建議替代道路，同時警方也將派員於易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢。

大溪警方表示，各項交通管制措施及替代道路規劃如下：

一、 國道3號大溪交流道南下匝道管制時段：9月18日(星期六)6至12時，實施高乘載管制。

二、 易雍塞路段：

1、國道3號大溪交流道；2、介壽、員林路圓環；3、武嶺橋西端；4、五岔路口；5、桃59-1線、台4線；6、兩蔣文化園區；7、台7線、台7乙線路口；8、台7線14.5K商圈。

三、 復興區台7線下山建議替代道路：

（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

（三）往桃園方向遊客建議改由桃63線及承恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。

四、 大溪市區建議替代道路：

（一）往臺北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（二）往桃園、新北方向遊客建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線往八德桃園或直行往新北市鶯歌區。

五、 大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；大型遊覽車請停放橋頭停車場。