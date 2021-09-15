疫情持續，大學雖開學前兩周採線上教學，但即將恢復實體課程，外地與境外學生更有住宿需求，大學生擔心校園防疫不容易，特別是住宿生更是難控管。論及大專校院開學相關問題，教育部長潘文忠坦言，確實壓力很大，但仍呼籲同學們緊跟防疫政策，口罩務必戴牢。

潘文忠今(15)日接受媒體聯訪時表示，教育部除了與各大學配合，做好校園防疫政策，也提到國高中生將在22日可在校園施打BNT疫苗，全國有意施打比率占93％，不過總體人數還在統計中，原則上應該高於9成。

潘文忠也提到，教育部今日將發布影片，介紹施打後注意事項，以簡單易懂的方式，讓大家明白接種後反應。

教育部主任秘書廖興國日前也指出，各縣市將請衛生局協助，前往各國、高中為學生施打疫苗，學生若不在學校接種，也可以自行前往1922平台登記預約。其中國小平均每校人數少，教育部鼓勵學生家長自行上1922平台登記，不過還是要出示家長施打意願書。

廖興國提醒，學生無論透過哪一管道施打疫苗，都可在接種日起請疫苗假，假期天數至多3天，必要時得延長，疫苗假期間不列入出缺席紀錄。請假由家長或學生提出申請，請疫苗假應避免單獨在家，並由班導師確認是否有人陪伴及照顧。