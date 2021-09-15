所謂：「百年樹人」，經營一個鐘錶品牌，同樣需要歷經百年歲月與技術經驗的累積。今年是日本鐘錶品牌SEIKO的140周年慶，為此品牌推出多款紀念錶，一款Grand Seiko為了SEIKO 140周年所打造的紀念錶，即以樹木年輪為靈感，在表盤上壓印年輪木紋，別具意義。

SEIKO發表140周年Grand Seiko紀念表，表盤融入年輪元素，詮釋逾百年歲月與經驗技術的累積，限量140只，170萬元。（SEIKO提供）

Grand Seiko是SEIKO集團的頂級腕錶品牌，這款SEIKO 140周年紀念錶採用壓製精細年輪木紋的表盤，象徵品牌經歷歲月累積的專業技術，表殼以鉑金打造，為去年問世的「Series 9」」殼型，搭載9SA5高振頻機械機芯，是Grand Seiko工坊的最新力作，採用獨家的雙衝擊擒縱，更加耐用精準。

SEIKO發表140周年Grand Seiko紀念表，玫瑰金款，限量350只，92萬元。（SEIKO提供）

另兩款複刻自60年代Grand Seiko腕表的SBGW260和SBGZ005紀念錶，為復刻版的奢華再升級，SBGW260紀念錶採用18K玫瑰金錶殼，機芯搭載9S64手上鍊機械機芯，透過藍寶石水晶透明表背可看到機芯K金橋板上刻有「S」商標；SBGZ005紀念錶則是鉑金錶殼，搭載9R02 Spring Drive機芯，機芯上刻有鏤空桔梗花的圖案。