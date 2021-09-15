針對北市社會住宅政策，台北市長柯文哲憂會債留子孫，表示要先停一下，引發議論。內政部次長花敬群稱希望土地給中央接手推動。對此，台北市長柯文哲回嗆花敬群，「等你蓋完第1戶公宅再跟我講話，在此之前你沒資格講話」。

花敬群表示，若台北市政府暫緩興建社宅，希望北市府能將土地給中央，由中央接手繼續推動社宅。對此，柯文哲今於防疫記者會指出，這就是認知作戰的典型範例，還好這時代有影音有真相，北市蓋了1萬8千戶，他說要停看聽，社會住宅蓋下去，怕債留子孫，整段話是在講要建立檢討的文化。

他說，比方說明倫陽台設計太大，影響到租金也變多，還有如果設計更便宜的公宅，有沒有可能浴室、客廳、廚房共用，還有公宅停車場是不是併到社區停車場，家具、家電物業管理可不可能用租的，蓋公宅蓋這麼多，應該是時候做檢討。

柯文哲指出，公宅也要編一本公宅叢書，把設計到營運SOP反省以後做一個版本，變成一套叢書，只要前後文聽了就知道ok，結果昨天說標題說台北要暫緩不蓋了，一堆議員名嘴說騙票，然後中央某官員跳出來說不蓋就把土地拿出來給中央去推動。

「好，準備好打臉你」。柯說，目前北市還在蓋9千多戶，隨時一萬往前進，到現在蓋完的加上興建中共1.8萬戶，新北3175戶，3000戶是選手村去改建的，中央公宅只有興建中的有317戶，如果要打臉花敬群，「等你蓋完第1戶公宅再跟我講話，在此之前你沒資格講話，OK？」