台日混血少女23年前遭虐殺焚屍，一直被列為失蹤人口，2年前因秘密證人舉報，死者得以沉冤昭雪，家屬林父思思念念盼望愛女返家落空，更無法接受凶手從無期徒刑改判為14年6月，犯罪被害人協會士林分會日前主動關懷協助訴訟，平穩林父的情緒，中秋節前由士林地檢署檢察長繆卓然，協同犯保士林分會主委李魁相致贈慰問金以及禮盒。

犯保士林分會指出，秘密證人2018年到派出所舉報凶殺案，全案經重啟調查，一審判決2名凶手無期徒刑，高等法院改判為14年6月，家屬難以接受，士林分會不定時訪視慰問，提供家屬法律協助，並由分會工作人員陪同出庭，協助申請補償金。

分會表示，70歲林父無兒女陪伴，身體多處病痛，得知女兒早已遇害，只盼能透過訴訟替死去女兒爭取公道，但二審法官考量，凶手犯案時年輕，事發至今已經超過20年，改判14年6月，分會人員得知林父無法接受，盡力陪伴，穩定林父的情緒。

犯保士林分會，日前前往轄區內20戶被害人家庭，致贈中秋禮盒及共計10萬元慰問金，並表示，分會抱持「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，藉由被害家庭的即時關懷、復健照護補助、心理諮商與輔導，及相伴訴訟過程，希望扶持犯罪被害家庭，幫助家屬繼續往前，減少社會的弱勢，促進社會更祥和。