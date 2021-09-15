高雄大學校長陳月端15日視訊連線運動競技學系學生田曉雯、林姿妤，嘉勉兩人參加東京帕拉林匹克運動會桌球項目獲得佳績，陳允諾持續給予課業、訓練、生活支持兩名學生，也邀請各界共襄盛舉。

田曉雯、林姿妤回台入住防疫旅館，陳月端透過網路視訊問候祝賀，也謝謝田、林兩生家長信任，以及系上老師全力栽培。陳月端強調，盡力照顧每位學生，尤其注重身心障礙學生權益、發揮潛能，就像曉雯、姿妤在桌球場上闖出一片天，是學弟妹的榜樣。校方鼓勵更多學生努力在帕運發光發熱，打造更多台灣之光。

田曉雯來自屏東縣小琉球，她出生時因醫療疏失導致右手神經萎縮，無法翻掌自如。田曉雯9歲小二時在媽媽安排下接觸桌球，不僅開啟同儕互動，更開啟桌球人生，目前世界排名第5。今年以新人菜鳥之姿參賽東京帕運，勇奪桌球項目女單TT10級銅牌。

家住台中的林姿妤，從小就參加桌球社，國中車禍導致右手腕韌帶斷裂陷入低潮，抗拒領取身障手冊及接受復健，因緣際會觀看身障桌球賽受到鼓舞重拾球拍，將痛苦經歷化為成長養分。儘管本屆東京帕運以1比3惜敗澳洲好手Melissa Tapper，但以目前世界排名第9，未來仍大有可為。