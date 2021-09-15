金門警方在金湖鎮黃海路及市港路新增2處24小時自動偵測系統，只要車輛違規停留超過3分鐘，就自動蒐證開罰，預期將可有效改善交通亂象。

這是金門縣警局繼去年在金城鎮民生路車站前路段及民權路西南門里公所路段設置違規停車自動偵測系統，違規情形大幅下降，廣受民眾好評後，再次建置科技執法系統。

金湖分局說明，這項科技執法系統已近完工，該設備是使用雷射偵測及車牌辨識系統，24小時自動偵測違規停車，並將車輛違規蒐證影像傳送至逕行舉發系統。警方也將針對新市市區道路違規停車，持續加強取締，以維護用路人安全。

警方強調，違規停車帶來公車不易出入車站，往來車輛人車爭道，以及轉彎車道遭占用，造成車輛回堵的交通亂象，只要在偵測區域內停留超過3分鐘，即自動執行違規蒐證，並依道路交通管理處罰條例規定舉發，希望駕駛人能遵守道路交通規範，共同創造友善的交通安全環境。