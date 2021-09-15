女星李雅婷在圈內耕耘多年，曾演出人氣長壽劇《親戚不計較》，在劇中飾演凶狠媳婦「月英」，精湛演技驚艷眾人，給廣大觀眾留下深刻印象，而戲裡充滿自信的她，近日上節目吐露人生過得艱難，不但情路坎坷，且健康也非常不好，讓她悲嘆：「腦部以下快進去(棺材)了」。

李雅婷是相當敬業的資深演員，曾在《大尋寶家》節目吐露，自己35歲以前的歲月，都奉獻給了工作，等到想有個伴時，接受朋友介紹卻交往了渣男，對方像吸血鬼一直不斷跟她要錢，最後還不告而別害她想不開，雖撿回一命，但卻給身體帶來很大的傷害。

最近李雅婷上《新聞挖挖哇》節目，表示不但感情路不順，其實健康狀況也很 糟糕，這些年陸續罹患糖尿病、膽固醇超標、脂肪肝、子宮肌瘤、子宮內膜異位症、卵巢肌瘤等，多種疾病纏身，甚至前幾天回診，醫生說她飯前血糖高達360幾，數字驚呆眾人。

李雅婷表示，她年輕的時候身材很纖細，一直維持在46公斤左右，但這6年卻莫名變胖了足足一倍，來到86公斤，因為實在太莫名，她推測可能跟治療沙啞喉嚨打類固醇有關，甚至食慾爆發，可一個人吃掉2個便當，但又有腸躁症跟便秘，去檢查了腸胃道，大腸、胃都切出息肉，李雅婷因健康狀況差而難過大哭，嘆：「腦部以上還可以，腦部以下快進去(棺材)了」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980