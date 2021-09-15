黃偉晉、邱鋒澤、陳零九主持八大綜合台《娛樂百分百》因疫情停棚4個月，採線上錄製模式，14日重返攝影棚錄影，黃偉晉透露因疫情居家工作，體重從6開頭上升到7字頭，一收到節目開錄消息，開始進行飲食控制，「其實疫情前我很注重飲食，如當天吃大餐的話，有一餐就會吃沙拉；但疫情在家不是吃朋友送的拌麵，就是叫外送，也不會想點沙拉，因此吃了很多澱粉，變胖了。」

已習慣居家錄影模式的黃偉晉透露：「我很會賴床，例如通告是1點要上線，我就會睡到12點40分才起床去洗澡，除了可以睡晚一點，還可以素顏用濾鏡，讓我覺得很棒！」被問到再次進棚與大家相聚的心情？他笑說：「因為每週線上錄影還是會看到大家，今天即使進棚也是以偏冷淡的心情與大家相見。」陳零九則表示：「要進攝影棚時一度還忘記在幾樓，很久沒回到攝影棚，有一種感動。」邱鋒澤興奮說：「這麼久再回到攝影棚，我們一定會將能量開到最滿，把握每一個上台的機會。」

《樂百》昨（14日）晚舉辦「娛你一起」 線上粉絲見面會，3位主持人與狼人殺女神梁以辰、雨婷、艾莉兒一同與百位粉絲「隔空」見面，滿足粉絲各式願望。此外，邱鋒澤預告今15日晚8點八大綜合台Live播出五堅情將合體現身，「這是我們事隔這麼久後，第一次齊聚在工作上見面，敬請期待！ 」