今年22歲的高倩怡入圍最具潛力新人獎。（粘耿豪攝）

高倩怡、蔡嘉茵和導演吳宗叡先拿金鐘獎座沾喜氣。（粘耿豪攝）

蔡嘉茵及高倩怡主演的《女孩上場》榮獲金鐘5項大獎提名，15日舉辦記者會分享入圍心情，準視后蔡嘉茵也開心曝喜訊，與交往近6年的導演男友樊宗錡已在去年11月求婚沒多久低調登記，「我一直在想何時公布，忙著忙著就到現在了.....所以我現在是合法人妻，當然還是想宴客，等疫情過後，還是要跟大家聚一聚」，她透露：「當天早上回台北登記，下午回去就拍墓園的戲，真是悲喜交加！」問起有沒有懷孕打算，她大方說：「要懷孕的話，可能會先瘦一點，如果看到我變瘦，可能就是我在備孕的時候了。」

蔡嘉茵將與鍾欣凌、孫淑媚、孫可芳和李維維角逐視后，她自己也在頒獎前分析一番，「我覺得孫淑媚應該會拿下女主角獎，因為劇中的挑戰比較大，再加上鍾欣凌已入圍多次，評審可能會對她比較嚴苛一點」，並笑說：「自己只是打打球而已，相較於其他入圍者沒有這麼困難，希望評審能看中戲劇裡追尋夢想的拚勁。」

她也表示：「金鐘入圍對我來說更大的意義，就是希望更多人看到這部戲，讓女籃的關注度更高，或許能慢慢復甦也說不定」，製作人陳南宏也宣布《女孩上場》將開發第2季的好消息， 導演吳宗叡也預告可愛的角色會回鍋，讓一旁的蔡嘉茵、高倩怡又驚又喜，蔡開心說道：「這比入圍還開心！這對曾經身為球員的我來說，是很有意義的事情。」

今年22歲的高倩怡是中信兄弟董事長、前棒球國手高英傑的女兒，她透露自己得知入圍時，就立刻打給爸爸哭著報喜，「我太開心了，我爸還以為我怎麼了，他後來就提醒我不要搭摩托車，可能是擔心我安危，不要有受傷的機會。」雖然父親金鐘獎頒獎當天因有球賽，因此沒辦法出席，不過父親也時刻提醒她「年輕人要學著謙卑」。

兩人在劇中默契十足，但紅毯服裝卻是南轅北轍，蔡嘉茵的訂製禮服以「保暖舒適」為主，褲頭有鬆緊帶方便長時間坐在典禮會場，衣料保暖避免在冷氣房太冷，也自曝將穿紅內褲當幸運物。在片中飾演她女兒的高倩怡完全相反，自嘲「以不舒適為原則」，預告紅毯將展現長腿及翹臀的火辣曲線。

《女孩上場》入圍本屆金鐘獎戲劇節目獎、導演獎、編劇獎、女主角獎、最具潛力新人獎。導演吳宗叡被問到最想得到哪一項，喜喊：「全部！」他分享得知入圍時喜極而泣，「就像PCR篩檢戳鼻子時，直接掉淚的反應一樣，眼淚直接掉，從拍片10年來過了一段時間，終於有作品被看見，真的很開心。」第56屆金鐘獎頒獎典禮將在10月2日舉行。