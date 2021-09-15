數位博物館「礦業景觀」本山露天礦場。（黃金博物館提供）

黃金博物館推出「礦業景觀」環景網頁。（黃金博物館提供）

新北市黃金博物館配合全國古蹟日，在數位博物館「礦業景觀」網站推出720度空拍及360度地面環景拍攝水湳洞選煉廠、本山露天礦場、小金瓜露頭及周邊地區知名景點，一次看遍水金九特色美景。此外，自今（15）日起至9月22日舉辦「礦山巡『蹟』大戰，action」抽獎活動，有機會獲得具礦山特色的精美禮品。

黃金博物館館長謝文祥表示，為讓民眾在防疫期間不受時間、空間限制，隨時親近礦山自然人文，數位博物館推出全新「礦業景觀」環景導覽，透過720度空拍及360度地面環景拍攝，展示水湳洞選煉廠、本山露天礦場、小金瓜露頭及周邊地區等知名景點。

即日起，民眾只要上數位博物館欣賞「礦業景觀」環景導覽，按讚黃金博物館臉書粉絲專頁，於臉書活動貼文底下標註2位好友，並回答照片中景點名稱，9月23日將以臉書抽獎工具抽出30位幸運得主，獎品包括金礦山大財主桌遊10份、金瓜石神社紀念小書包及金鉛筆各20份等，歡迎民眾踴躍參加。