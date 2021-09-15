國內今天新增1例本土個案，中央流行疫情指揮中心指出，個案為桃園20多歲女性（案16213），目前確定為Delta病毒。桃園市政府緊急匡列接觸者篩檢，並公布各案確診足跡，曾到過龜山全聯及家樂福，但桃園市長鄭文璨指出，個案活動足跡大部分在雙北，日本拉麵連鎖名店「一蘭拉麵」今稍早證實，接獲政府通知，個案曾到本店別館（信義區新光三越A11）用餐，將暫時停止營業3天，並於9月29日前僅提供外帶。

鄭文燦表示，案16213是桃勤公司機艙清消人員，公司每周都會安排快篩，她7日快篩陰性、14日呈現陽性，到醫院PCR檢測確診、Ct值14，已匡列職場39人、家人4人和朋友2人隔離採檢中。

桃園市政府今公布案16213足跡，曾於9月13日到過全聯龜山文化店和家樂福桃園文德二店，但鄭文燦強調，個案「大部分足跡都在雙北」，將通知雙北衛生局接手後續複查。

「一蘭拉麵」今在臉書公告表示，證實有接獲政府通報，「日前深夜營業時段有確診者足跡涵蓋台灣台北本店別館。即日起遵守政府之所有防疫指引進行清消作業，9/15~9/18暫時停止營業。同時安排所有出勤的員工進行PCR檢測。」一蘭拉麵強調，今後的營業狀況將依顧客及員工之安全為優先並以嚴格落實防疫政策為前提進行調整。

台北市衛生局隨後證實，已針對案16213發送50封細胞簡訊給同時段用餐民眾，並匡列17人，安排自我健康監測。衛生局表示，店家停業3天結束後，於9/18恢復營業起至9/29中午12時期間「僅提供外帶」。