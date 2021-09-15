今年掀起的天竺鼠車車風潮你跟上了嗎？近日大蘋果蘇打、維他露P推出天竺鼠車車聯名限量包裝，台北華山1914文創產業園區的「天竺鼠車車」限定快閃店更能吃到充滿天竺鼠車車元素的輕食，如果你也是PUI PUI鐵粉，就別錯過這波超萌的限定飲料和輕食。

好評不斷的「大蘋果蘇打」與經典維他命汽水「維他露P」，這次與日本超人氣天竺鼠車車合作，攜手推出4款限量聯名包裝。有著水汪汪的烏黑大眼，配上渾圓小屁屁的天竺鼠車車，可愛的模樣讓人忍不住想多喝一瓶！

大蘋果蘇打散發濃郁蘋果香，好喝又順口，酸甜好滋味，給你大大滿足，金黃色的維他露P有維他命B2的元氣以及其他充滿活力的元素，給你滿滿金黃色能量，再配上刺激的氣泡口感，炎熱時來一瓶，暢快消暑，幫你補活力、飽元氣，配上Q萌的天竺鼠車車聯名款包裝，絕對讓你愛不釋手。

全台首間天竺鼠車車快閃店即將於9月18日在華山1914文創產業園區西4館登場，推出超過30款新品首次曝光，更特別設置了「PUI PUI輕食吧台」，炎炎夏日就是要來一杯「天竺鼠車車芒果冰沙」，入口就能感受到濃濃的芒果香氣，不僅消暑解渴，天竺鼠車車專屬杯子還能重複使用。「天竺鼠車車布丁」推出原味和巧克力兩種口味，Q彈又滑嫩的布丁口感，是大人小孩都愛的甜蜜滋味，超萌馬鈴薯跟巧克力的包裝罐，吃完別忘了帶回家收藏。還有超繽紛「天竺鼠車車造型糖霜杯子蛋糕」，蛋糕上頭還有馬鈴薯跟你打招呼，準備佔領粉絲的心。

天竺鼠車車芒果冰沙。（圖／品牌提供）

天竺鼠車車布丁。（圖／品牌提供）