台中吳姓男子今年6月、疫情三級警戒期間，在龍井區遊園北路旁未戴口罩抽菸，不但遭員警勸告不聽，還持刀朝員警做攻擊姿勢，且他曾經在臉書PO文指「什麼狗屁冠狀病毒，我開始殺人，你們就死定了」等語，台中檢方偵查終結，依恐嚇公眾、妨害公務罪起訴他。

起訴指出，沒有工作的吳姓男子（36歲）曾因偽造文書遭判刑，去年8月間才出獄，他因對政府規定出門要戴口罩的措施很不滿，5月21日晚間才在臉書PO文，指「什麼狗屁冠狀病毒，一場陰謀論而已，我給你們的震撼教育，我開始殺第一個人，你們就死定了」等語，涉嫌危害公共安全。

不僅在臉書發表對戴口罩措施的不滿，吳男更在2周後騎機車外出，到了龍井區遊園北路時將直接未戴口罩抽菸，路過民眾見狀向警方檢舉，沒想到，員警前往勸阻時，吳男竟菜刀及水果刀隨意揮舞，還朝員警做出攻擊姿勢，處理員警見他制止不聽，連忙呼叫支援，吳男則連忙騎機車逃逸。

警方事後循線查獲吳男，他坦承臉書PO文與持刀嗆員警的行徑，台中地檢署偵查終結，依恐嚇公眾、妨害公務罪起訴吳男。

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