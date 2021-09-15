金塊隊延長與艾倫戈登(Aaron Gordon)的合約，美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)15日爆料，金塊端出4年9200萬美元（新台幣25.4億）要把戈登留到2025-26球季。戈登是例行賽交易大限之前被魔術隊賣過去的，金塊確定要把他放進固定班底了。

事實上金塊的人才比較豐富，戈登轉到金塊之後反而欠缺表現機會，他從平均得分14.6分、6.6籃板、4.2助攻，全面下降至10.2分，4.7籃板、2.2助攻。

不過戈登正是金塊需要的綠葉球員，他們陣中本來就有年度MVP中鋒約基奇(Nikola Jokic)、控衛賈瑪莫瑞(Jamal Murray)，上季又出現一位耀眼的新星麥克波特(Michael Porter Jr.)。

麥克波特場均19分、投籃命中率54.2%、三分球命中率44.5%，被看好是未來的球星級人物，先前也傳出火箭想要買下他。麥克波特主打小前鋒，因此金塊可以把戈登做為比較豪華的配角來扛下大前鋒職務。

金塊在今年季後賽止步西區第2輪，慘遭太陽隊4戰橫掃，主要是賈瑪莫瑞4月時就因為左膝十字韌帶受傷，導致剩餘球季報銷，甚至明年何時歸隊也沒有時間表。金塊目前能做的就是把陣容組好等待賈瑪莫瑞，有球迷擔心戈登拿了那麼多錢是否會影響麥克波特的續約，根據籃球記者Keith Smith的消息，金塊隊已經確定會留住麥克波特。