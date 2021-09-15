竹縣公費疫苗預約平台第8輪AZ疫苗接種，有8700多人完成預約登記，從15日施打到23日。日前桃園機師案例16119、16120，新竹縣所匡列25位居家隔離者，已全數解除隔離。

有關青少年施打BNT疫苗，經各校陸續發放意願書，統計新竹縣12歲至18歲國、高中生（不含國立、私立高中，由教育部國教署造冊）有1萬5千8百多人同意施打疫苗。

衛生局表示，將由東元醫院、大安醫院及13鄉鎮市衛生所從9月23日到10月6日到校提供接種服務，從高中、五專（1-3年級）、國中依序到校施打，滿18歲的高三在學生也可以在校施打，滿12歲的小六生、自學生及無學籍者，直至17日可至中央預約平台預約施打。

縣長楊文科提醒，新竹縣將在9月17到23日開打長者AZ第2劑的75歲以上（原住民65歲以上），若尚未接到通知單的長輩，請洽轄區衛生所補開通知單。

另外，直至9月17日12時為止，中央公費疫苗預約平台開放12至17歲不在校施打及不在籍學生至平台意願登記BNT疫苗，為了達成校園群體免疫力，也鼓勵尚未施打疫苗的鄉親踴躍上網意願登記。

對於有部分鄉親擔心更改意願會影響排序，衛生局表示，若是之前有登記其他疫苗，可以增加登記疫苗選項，看哪一種疫苗到貨較多，就有機會可以儘早被排到並收到通知簡訊，並不會影響原本排序，請鄉親放心。