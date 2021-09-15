行政院擬在近期發放振興券，但與此同時卻傳出要求台電、標檢局員工等至監獄監督受刑人包裝紙本振興券，郵政產業工會也提及「為了承辦發放五倍券，許多單位紛紛禁止同仁申請特休」，對此，勞動部表示，疫情的振興屬天災、事變及突發狀況，可適用勞基法第32條第4項（工時無上限）或勞基法40條的天災、事變及突發狀況但書。

依勞基法32條第4項規定，「因天災、事變或突發事件時，雇主可以把工作時間延長，但應於延長開始後24小時內通知工會；如果沒有工會，則應報當地主管機關備查」；勞基法40條則規定「天災、事變或突發事件時，可以國定假日、一例一休、特別休假等，但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。」

勞動部條件司司長黃維琛說，疫情之後的振興屬突發事件，如屬適用勞基法的勞工，雇主可透過勞基法32條第4項及40條要求勞工上班，但如使用該方式要求，則工資應加倍發給，而如果依40條要求勞工停止休假，則應在7日內予勞工休息。