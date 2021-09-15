我國駐德代表謝志偉。（取自臉書）

宅神朱學恒。(資料照片)

就在宅神朱學恒13日跨海送花給駐德代表謝志偉，並用德文寫上「爾俸爾祿」、「民膏民脂」、「下民易虐」、「上天難欺」，希望謝志偉能謹記在心。總統蔡英文今（15）日於民進黨中常會上肯定第一線外交人員的努力，特別點名感謝在德國的謝志偉等3人，「他們都是我們優秀的駐外外交人員」！

總統蔡英文今（15）日於民進黨中常會上表示，肯定第一線外交人員的努力，在艱難的外交處境之下，特別點名感謝在德國的謝志偉、美國的蕭美琴以及日本的謝長廷，「他們都是我們優秀的駐外外交人員」。

「宅神」朱學恒13日跨海送花給駐德代表謝志偉，並用德文寫上「爾俸爾祿」、「民膏民脂」、「下民易虐」、「上天難欺」，希望謝志偉能謹記在心。對此，謝志偉今（15）日在臉書PO出3張照片，稱有同仁將垃圾桶撿來的紅色玫瑰花插在玻璃瓶中，並置於廁所內，讓他驚呼環保又美學。朱學恒得知送的花被放廁所當擺飾後，也做出回應。

謝志偉表示，有同仁一臉驚喜告訴他，不知是誰從垃圾桶撿出幾朵紅玫瑰插在玻璃瓶裡，簡單素樸的洗手間，頓時就顯得清新又溫暖。

有網友則將謝志偉所PO出的玫瑰花照片貼在朱學恒的臉書留言，表示「你送的花還蠻適合放廁所的，美！」朱學恒回覆，「這樣可以遮住大便的臭味，非常划算」。

而根據《ETtoday》報導，總統蔡英文今（15）日於民進黨中常會上表示，面對艱難的外交處境，她肯定第一線外交人員的努力，特別點名美國的蕭美琴、日本的謝長廷，以及在德國的謝志偉，「他們都是我們優秀的駐外外交人員」。