新北工人攀大樓外牆裝冷氣 9樓墜下慘死 16:332021/09/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張姓冷氣工人不慎從9樓墜落，送醫不治。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張姓冷氣工人不慎從9樓墜落，送醫不治。（翻攝畫面） 今（15）日下午3時許，49歲張姓冷氣裝修工人在新北市深坑區深南路某大樓裝修冷氣，在外牆工作時疑因未穿戴防護裝備，不慎從9樓跌落，墜落至1樓遮雨棚，新北市消防局獲報，救護人員到場時張男已無生命跡象，隨後緊急送往北市萬芳醫院急救，不幸仍宣告不治。 驚險影片曝！彰濱工業區太陽能發電竄火舌 監控4小時剪斷供電線路 慰勞醫護 麻豆農會贈佳里奇美醫院全台9大產區文旦禮盒 #修冷氣 #9樓 #北市 #深坑區 #送醫急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油高煉廠材料研發專區 都市計畫說明會 14:332021/09/15 區域情報-高雄 中市45處「快打站2.0」今天開打 盧秀燕：呼籲中央應儘速配發莫德納 11:242021/09/15 生活 樹林生命紀念館首設「因公死亡專區」 10月完工 13:202021/09/15 生活 漢光第3天 第一作戰區反登陸作戰操演精準打擊 15:472021/09/15 政治 新北竊盜兄弟專找汽機車下手 2周內從樹林偷到桃園 15:512021/09/15 社會 買房不能少！六都「超市密度」最強住宅區 處處「支援收銀」 12:292021/09/15 房市新訊 9／20後不降級 陳時中：擬放寬大型場所人數上限 14:272021/09/15 生活 《產業》飯店自助餐廳陸續重啟 衝刺餐飲回溫動能 15:082021/09/15 財經 為五倍券 新光三越調周慶檔期 04:102021/09/15 時尚消費 陳美鳳難接受龍劭華逝世噩耗 曬昔日舊照：台灣慟失優秀演員 09:242021/09/15 娛樂 針對恒大債務事件 陸國家統計局說話了 12:132021/09/15 兩岸 社會熱門新聞 龍劭華遺體相驗只花15分鐘 高大成推測死因與這器官有關 - 社會 號稱「張錫銘第二」 搶7000多萬元逃亡12年 黃江正今落網 - 社會 驚險影片曝！彰濱工業區太陽能發電竄火舌 監控4小時剪斷供電線路 - 社會 通霄鎮公所遭搜索 鎮長及多名官員遭約談 - 社會 疑辦理光電專區涉貪 通霄鎮長陳漢志與2官員遭聲押 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。