張姓冷氣工人不慎從9樓墜落，送醫不治。（翻攝畫面）

今（15）日下午3時許，49歲張姓冷氣裝修工人在新北市深坑區深南路某大樓裝修冷氣，在外牆工作時疑因未穿戴防護裝備，不慎從9樓跌落，墜落至1樓遮雨棚，新北市消防局獲報，救護人員到場時張男已無生命跡象，隨後緊急送往北市萬芳醫院急救，不幸仍宣告不治。