日本防疫專家尾身茂今天談到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時說，日本就算拚命推動疫苗接種工作也不可能達成「清零」，這場跟疫情的戰爭至少還要持續2到3年以上。

日本每日新聞、朝日新聞報導，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂今天說，日本就算拚命推動疫苗接種工作，也不可能馬上就抑制感染達到清零，「對抗疫情可能還需要2到3年以上」。

尾身今天在眾議院厚生勞動委員會休會審查答詢時說：「目前仍有必要持續對抗COVID-19。」

他說，雖然正確的期間只有神知道，但要到像流感這樣到處都有疫苗及藥物等的時候，才能消除社會的不安感，「要到那樣的時候，還要花2到3年以上」。

另外，談到日本政府正在評估放寬民眾行動與經濟活動的防疫限制，尾身說，雖然提高疫苗接種率是好事，但突然放寬限制必然會招致疫情反彈，對放寬防疫限制表達慎重態度。