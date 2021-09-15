北捷董事長李文宗遭議員批評，寄生北投會館，花300萬改建成豪華官邸，並且還打破過去保全標案，採用最有利標。對此，柯文哲表示，這就是典型認知作戰，強調改建由北捷處理，但都不是大家想像的那樣。

對於議員質疑李文宗疑涉嫌綁標，將北捷環狀線車站及機廠保全委外近五千萬招標案，打破過去20年來的最低標，改為最有利標。柯文哲再度批評，這就是典型認知作戰的另一個範例，改革一定會影響既得利益階級利益，北市超過2000萬都不准價格標，要最有利標，價格標還要市長專簽同意。

他說，過去都用價格標，所以首長沒有責任，廠商低價搶進，完全沒有品質，非常反對用最低價格標，廠商轉過頭壓低員工薪水，變成低薪。

柯強調，北市過去幾年要求盡量往最有利標來做，當然有很多防弊措施，比方說招標同步公布評審委員的名字，我們不再怕負責任，首長、評審要負責。

柯文哲說，北捷本來就沒有官邸，但是北市現在蓋官邸多貴呀，所以北投會館員工訓練中心，弄個房間給他去住，「我也不需要替誰辯護什麼，我的政策我會替我辯護，如果是那個什麼改建，那由北捷處理，但我覺得，都不是大家想像的那樣」。