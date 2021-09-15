中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

高端今(15日)啟動混打莫德納疫苗臨床試驗收案，衛福部長陳時中表示，學理上兩款疫苗混打可行，即便目前國外還沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友都對此感到十分傻眼，更有網友直言要陳時中帶頭混打疫苗。

陳時中指出，學理上兩款疫苗混打可行，但因為還不知道會出現什麼樣的情況，因此才要進行臨床研究看看是否可行，至於將來是否會開放混打高端？還要看專家如何討論。同時他也強調，混打試驗不見得要國外有，台灣才跟著做，否則台灣永遠沒辦法走在最前面。

此事也在PTT上引發網友熱議，「新金句出現」、「我想打人」、「看好了世界」、「你高官跟二類怎不走前面」、「都脫隊了還前面」、「你們怎不先打」、「我OK，你先走」、「笑了，實驗室的老鼠走得更前面」、「第二類的官員，記得帶頭打」、「參與試驗的人，真可憐」。

更有網友痛批，「我只是要你買莫德納，誰叫你走前面」、「疫苗政策亂搞成這樣，真可憐，BNT3千萬買下去，還需要去研究混打嗎？」、「疫苗政策真的沒規劃，蠢到爆」、「什麼疫苗都可以混高端嗎？」、「想掩蓋疫苗政策錯誤？」、「陳時中你先混打再說」、「剛好有這個機會讓他們帶領台灣走在最前面，陳時中從你們帶頭打開始」。