環保局長張根穆特別頒布祕境馬桶「特優榮譽公廁」封號，呼籲民眾造訪祕境時，把潔淨美景留給下一個遊客。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局今號召百餘名志工前往白水湖壽島淨灘。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局今號召百餘名志工前往白水湖壽島淨灘。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局今號召百餘名志工前往白水湖壽島淨灘。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局今號召百餘名志工前往白水湖壽島淨灘。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

拜國片《消失的情人節》所賜，嘉義縣白水湖壽島成爆紅祕境景點，近日受璨樹颱風外圍環流影響，長浪將海洋廢棄物捲上沙灘及堤岸邊，嘉義縣環保局今號召百餘名志工前往白水湖壽島淨灘，環保局長張根穆特別頒布祕境馬桶「特優榮譽公廁」封號，呼籲民眾造訪祕境時，把潔淨美景留給下一個遊客。

張根穆指出，百餘名志工今共清出約2000公斤垃圾，包括1350公斤一般廢棄物及650公斤資源回收物，經海岸廢棄物監測分析，以魚網及繩子類別廢棄物為最大宗，其次是寶特瓶。

張根穆說，有別於以往淨灘模式，這次特別將淨灘訊息公開在環保局臉書「嘉減碳」，讓關注海岸環境的民眾有機會主動參與愛護環境行列，用行動喚醒民眾減少海洋垃圾，落實生活中的垃圾減量。

白水湖壽島近期知名度大開，海潮淹沒馬路形成「台版摩西分海」和坐擁絕美海景的露天馬桶，吸引許多遊客和喜愛攝影民眾前往朝聖打卡，感受蹲在馬桶上欣賞海景、夕陽的獨一無二體驗，今張根穆也頒布全國獨一無二坐享360°無敵海景馬桶「特優榮譽公廁」美名，呼籲遊客愛護壽島特有環境，別遺留下不屬於美麗海岸的廢棄物。