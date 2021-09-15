日本混血女模特兒藤井莉娜（Lena）去年母親節自曝未婚懷孕，男方是她的高中同學還是個有婦之夫，但她仍毅然決然在9月生下寶寶，還大方坦言不怕被罵是小三；Lena今（15）日突然在IG報喜訊，抱著剛滿1歲的兒子透露自己又懷孕了，雀躍地表示日子過得很充實，但這次卻未公開孩子爸身份，讓網友紛紛猜測是否還是該已婚高中同學。

Lena今日在IG曬出一張抱著兒子燦笑的照片，並驚喜分享自己又懷孕了，雖然對一個孕婦來說照顧小孩很辛苦，但也因此讓她的日子格外充實，甚至更懂得珍惜每一天；而Lena除了宣布懷孕消息外，關於預產期或是孩子的父親是誰，都沒有多做詳述，但從她的照片中能感受到她幸福洋溢的模樣。

去年傳出未婚生子，對象還是已婚的高中同學，令粉絲都十分震撼，但當時Lena透露，不怕外界說她是小三，公開對方身份反而能讓她更坦蕩當媽媽這件事；但如今小孩滿1歲，甚至Lena又懷孕了，因此網友也都很好奇孩子爸的身份，究竟是同一人還是Lena有新對象，都還是個謎。

Lena昔日以日本時尚雜誌《ViVi》首席模特兒身份爆紅，擁有4分之1歐洲血統的混血外貌，更成為萬千少女爭相模仿的目標，尤其她嘴邊兩顆痣，還被認為是「性感的象徵」；過去Lena也堪稱發電機情史很豐富，傑尼斯男星赤西仁、錦戶亮和台灣男星汪東城，都拜倒在她的石榴裙下。