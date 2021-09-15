繼104年全運會中斷台南市區運加全運會桌球男團23連霸之後，高雄市隊再度於全運會男團攻頂，110年全運會在40歲「桌球教父」莊智淵領銜下，於男團金牌戰以總比分3比2力退台北市，暌違兩屆再度要回全運會桌球男團金牌。

莊智淵在本屆全運會桌球男團金牌擔當兩點單打，第2點單打他和「小林同學」林昀儒上演一場被大會工作人員形容是「夢幻對決」的戲碼，在先輸1局下劣勢，以7比11、11比7、11比7、11比9後來居上獲勝，幫助高雄市將總比分點數追成1比1平手，歲後第3點雙打、第4點單打高雄市、台北市各下1點，必須透過第5點單打分出高下。

第5點單打高雄市再由莊智淵上陣，迎戰台北市廖振珽，兩人激戰5局，莊智淵以11比7、8比11、11比5、9比11、15比13險勝，幫助高雄市隊再度討回全運會桌球男團金牌。

攸關獎牌成色的第5點單打，可以看到幾個關鍵分拿下後莊智淵有比較激動的振奮動作，賽後他說：「比賽打到一定張力，難免會有情緒在，就算我練習時也會如此，只要打出好球，就會有比較興奮的情緒。」

對於和林昀儒眾所矚目的過招，莊智淵表示就是正常發揮，照自己節奏去打，兩人之前在日本聯賽有對過，印象當時是輸給小林，會不會期待本屆全運會個人項目再來一次「夢幻對決」，莊智淵先是問了在場媒體期不期待，隨後補充，還是看到時候自己的比賽狀況，再來期待。

沒能幫助台北市拿下本屆全運會桌球男團金牌，林昀儒簡短表示：「輸了就輸了，也無需多談。」至於接下來男單還想再對莊智淵嗎？小林回應：「先打好每場比賽比較重要。」