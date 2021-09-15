「台灣警察工作權益推動協會」臉書粉絲專頁昨晚貼文指出，台北市警察局某分局外勤幹部因舉發紅線違停，遭某民代服務處相關人士關切並收回紅白單，有網友留言暗指北市副議長葉林傳主任這樣做對嗎？葉今日下午受訪坦承，同事有幫民眾詢問半夜可否開單，不知為何產生那麼大誤會，也強調罰單還是有開，沒有關說之嫌。

台灣警察權益協會指出，粉專接獲民眾陳訴，指出台北市某分局外勤幹部，因舉發民意代表相關人士紅線違規停車，遭分局告誡不得再舉發交通違規，收回紅白單，並要求不得使用警用載具進行告發等處分，外界質疑此舉有關說之嫌。

葉林傳今日出席國民黨團會議時，和媒體強調「這是誤會」，就是很單純的夜間被開單，民眾當然有點不知所措，才來服務處詢問夜間是否可以開單，但最後罰單還是有開，並沒有說不開單，只是有點不解半夜會開單。

葉解釋，通常民眾打電話來，辦公室就會幫對方詢問一下，為何能在夜間開單，因為很多地段和時段，在夜間是不開單的。媒體也追問為何要求大安分局不能開單？葉表示，後續如何他不了解，但只要違規就要開罰，同事也僅是詢問而已，不會關說。

葉強調，身為民代當然會接受各方挑戰，有時民眾質疑是當然，但還是要把話說清楚，這單純是一個誤會，完全是一起選服案件。