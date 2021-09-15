大陸外交部發言人趙立堅今天（15日）主持例行記者會。有記者提問，英國議會14日以中方制裁英部分議員為由，不同意議會跨黨派中國小組在議會大廈舉辦有中國駐英大使參加的活動。中方對此有何評論？

趙立堅表示，英國議會受個別反華議員挑唆，不同意在議會大廈舉辦有中國大使參加的活動，中方對此予以強烈譴責，將不得不作出必要反應。中方對英國個別反華議員實施制裁，是針對有關人員惡意散播謊言和虛假信息、英方單方面制裁作出的必要反應，完全正當合理。對於任何損害中國核心利益的言行，中方歷來堅決反擊，絕不姑息。

趙立堅指出，作為兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中英合作契合雙方發展需求，有利於應對全球挑戰，這是有目共睹的事實。中方要求英國議會立即撤銷錯誤決定，切實約束個別議員的言行，從維護人民利益和全球福祉的立場出發，為中英關係鞏固和發展多做實事。