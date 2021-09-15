WOW哇唬漢堡工廠老闆陳韋強連續7年暑假展開「公益漢堡餐車環島愛心活動」。（王文吉攝）

公益漢堡餐車巡迴到豐原，駐點川賦商旅2天義賣5款美式牛肉漢堡。（王文吉攝）

公益義賣的美式漢堡採用現打牛肉。（王文吉攝）

沐元素手沖咖啡響應義賣活動。（王文吉攝）

沐元素手沖咖啡及膠原保濕露響應義賣。（王文吉攝）

公益漢堡餐車巡迴到豐原，駐點川賦商旅2天義賣5款美式牛肉漢堡。（王文吉攝）

來自南台灣的WOW哇唬漢堡工廠連續7年暑假展開「公益漢堡餐車環島愛心活動」，35歲的老闆陳韋強號召熱血青年，開著胖卡車從屏東一路北上，環島1200公里巡迴義賣，所得扣掉成本後，盈餘捐助當地育幼院或弱勢團體。

WOW哇唬漢堡工廠老闆陳韋強連續7年全台跑透透，公益環島不因疫情中斷，今年與豐原青商會合作，15、16日下午於豐原川賦商旅駐點義賣5款美式牛肉漢堡，現場另有沐元素手沖咖啡及膠原保濕露義賣，更生人蔡文貴到場表演川劇變臉，不少熱情民眾排隊下架公益漢堡。

來自變故家庭的陳韋強曾受家扶幫助，他提到，自己父親早逝，胞姊涉賭毒，幸受家扶扶助，才能不畏逆境，得以自立闖出一片天。7年前因緣際會展開環島公益之旅，透過義賣美式漢堡，盈餘捐贈當地育幼院與弱勢團體。

公益漢堡餐車上一站在台南獲得熱烈迴響，陳韋強扣除成本，盈餘1萬2千元捐給當地肯納兒機構，15、16日下午於豐原川賦商旅駐點，下一站將前往台中海線的梧棲及高美溼地。

陳韋強表示，過去這幾年的公益之旅，讓他感受到不同的環境，每每看到孩子們吃著漢堡，同時也學習如何製作，他覺得這些孩子比他都還要堅強，也強化他繼續做下去的信念。

響應義賣活動的變臉達人蔡文貴不諱言自己更生人身分，他說，自己年輕時個性衝動，誤入歧途，涉及刑案，在獄中10年有所體悟，自學川劇變臉；現從事生命禮儀，業餘表演變臉及互動魔術，「我的人生如同變臉，走過迷失人生，走過荒唐歲月，希望給社會借鏡。」

豐原青商會長林益鋒說，3年前青商會與陳韋強合作，受到鄉親好評，去年前往自閉症協會捐贈善款，希望給予社會更多的溫暖。今年將號召更多鄉親，一起來下架公益漢堡，讓疫情拉開距離的現在，填上滿滿的溫暖。

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