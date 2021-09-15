台北市長柯文哲14日表示怕債留子孫，公宅興建先停一停想一下，內政部次長花敬群直言，若北市府暫緩興建社宅，希望將土地給中央，由中央接手推動。柯15日回嗆「等你蓋完第1戶公宅前，沒資格講話！」北市府發言人陳智菡也怒轟，全台社宅13萬507 戶中，還有8萬3167規畫中，「中央先把自己的事做好！」

柯文哲2014年競選台北市長時曾以8年5萬戶公宅政見做為政見，2019年他發現要達到目標太難，改口稱還要22年才能蓋完，並嗆蔡英文總統8年蓋20萬戶不可能。柯文哲昨又說，北市6年多來已蓋1萬8000戶公宅，再蓋下去怕債留子孫，先停下來再想想看。

花敬群昨說，若北市府暫緩興建社宅，希望北市府能將土地給中央，由中央接手繼續推動社宅，仍會朝向蔡總統8年內完成20萬戶社宅的目標努力。

「中央先把自己的事做好！」陳智菡指出，根據內政部營建署的統計，既有、新完工、興建中社宅，北市有1萬8928戶、六都最多，中央除世大運的2907戶（內政部出資、土地，北市蓋），只蓋了317戶，其他都是0。

陳智菡指出，政院在8月19日院會報告時， 說蔡總統承諾的8年20萬戶到今年底已完成45.3％，內政部更說預計於今年底國家住都中心將完成1萬5000戶招標，請問到現在招標完成多少？中央今年要在北市蓋的只有460戶決標，其他1萬2128戶都在規畫中。

陳智菡還說，根據內政部最新統計資料顯示，全台社宅總數已經衝到13萬507戶，當中「規畫中」是8萬3167戶，絕大多數根本沒招標、也沒辦說明會，恐有欺騙人民之嫌。