在紅藍雙方結束議題設定討論後。代表美方的藍營表示，美方拋出的第一個問題將是貿易問題，特別是美國與中國大陸自川普時期各自祭出的懲罰性關稅將如何落幕。第二，美中科技競爭，特別是如何回到國際公認的標準。第三，各種金融議題，包括大陸拋售美國國債、美元等議題。第四，阿富汗議題，希望與北京能協調雙方作法，特別是外交承認議題。第五，強調北京快速建軍，已威脅南海、東海與台海情勢。

紅方則提出，陸方在會議中會堅守在台灣、新疆、香港、南海等議題的立場。同時，包括大陸留學生簽證、大陸官員與黨政要員赴美簽證等的限制，以及大陸使館遭到騷擾一事，希望雙方能進行討論。此外，北京加入區域安全與穩定的作為，如《跨太平洋夥伴全面進步協定》與南海行為準則，希望美方不加以攔阻。至於美國與中國大陸貿易平衡方面，北京希望華府對購買項目不加以設限，甚至可開放高科技產品的採購。雙方也可以針對氣候邊遷，展開具體合作。

隨後的接觸中，陸方強調美國過去每次都會在談判前採取小動作，進而破壞氛圍。在南海等議題下，拜登提到雙方合作要符合美方利益，但北京缺忽略北京的利益。甚至，美方不斷利用自由航行，挑戰北京主權聲明，美方應支持北京提出的南海和平準則。

此外，在科技方面，相關標準設定不該由美國說了算，而是尋求國際共識。特別是疫情影響下，全球供應鏈塞車，將大陸排除在全球供應鏈是很不現實的做法，雙方應針對此展開合作。

面對美方要求針對新冠肺炎起源的調查，北京也願意展開溯源調查；但美國不該透過情報機構進行調查，而是由專業衛生機構獨立調查。此外，北京願意擴大採購美方商品，但美國應將限制由農產品擴大至開放高科技產品。

對此，美方則回應雙方在貿易關稅的爭議已是前朝政府的決策，彼此應以半年為期降低關稅，甚至取消懲罰性手段。雙方更可針對美元，加強財政部門的合作。至於以情報機構調查疫情，必須認知到CIA處理的不僅安全議題，而是全面情資掌握，故並非陸方想像的以情報機構調查。

大陸則認為，美中在氣候變遷已有溝通機制，可援引至美元議題之上，並進一步開放對大陸公民、黨政人員的簽證限制、使館安全保障、孔子學院等議題。不過，美方認為單憑一次會談，就要美方將彼此長期爭議全數買單，實屬不現實的做法。儘管陸方強調公民與使館安全保障，是世界共識美方卻一再拖延；但陸方也不可趁此進行情報蒐集。至於孔子學院，應由自由市場機制決定；但北京不可大量投入資金、進行廣告、收買等違反自由機制的舉措。

再者，對於美元的強勢地位，美方認為這是過去長期歷史形成，美方從未在此特別針對大陸或人民幣。華府希望北京能明確支持美國在國際穩定貨幣的立場，消除美方認為大陸在國際打擊美元的疑慮。雙方官員如劉鶴、葉倫也能展開公開會談，使國際社會彼此在貨幣議題上的態度相互支持，而非競爭。

北京則強調，大陸追求儲備貨幣多元化、人民幣國際化與人民幣數位化，這些固然是陸方既定立場，但絕無針對美方意圖。大陸不會惡意拋售美元，但有自我調節的權利。

至於香港，陸方希望美方能在會後共同聲明納入北京有權處理香港內部議題，並恢復川普取消的貿易特殊待遇。美方則回應難以接受，執著在此一問題只會讓雙方高層難以接觸，應擱置放諸長遠。

至於台灣議題，華府強調自己無意改變一個中國政策，而陸方則表示樂見雙方在一中政策形成共識。

在最後共同聲明中，紅方代表的大陸希望共同聲明能具體列入本次會談成果，應成為美中G20會談的基礎。此外，列入關稅、美元展開合作，至於具體細節則成立工作小組。共同聲明也應載入在國際組織展開氣候變遷合作，尊重大陸企業在美國公平待遇，美方充分理解北京在台灣、香港與新疆主權立場，以及加強孔子學院等民間交流，美國也應開放的態度處理公民簽證。

不過，美方不能接受這樣的做法，並強調共同聲明不該著墨於枝枝節節，而僅載入雙方針對議題進行坦承且深入的意見討論，並了解彼此立場。最後，聲明以彼此針對議題進行坦誠而深入溝通，並尊重相互立場而告終。

在後續的提問時間中，當問及台灣駐美代表處正名的議題時。介大使認為目前吳釗燮已經否認，故問題變成是誰向《金融時報》爆料此一事件。爆料者可能是美國、台灣或日本人員；但如果不是美方披露消息，台灣和日本與美國的關係可能會受傷。更何況，拜登正與習近平嚐試接觸。