九河局為配合政策以穩定砂石料源，汛期加速辦理河道清淤疏濬，維護河防安全並供東砂北運料源。因開挖數量龐大，九河局啟動科技監控措施，嚴密管控工區土石進出，為防弊端，強調將把標售資料供檢警機關，確保標售作業公平與透明。

水利署每年10月至12月間，都會依據河床沖淤變化情形，及兼顧河防安全前提下滾動檢討疏濬評估計畫辦理疏濬。九河局長謝明昌表示，為杜絕砂石疏濬弊端，九河局落實水利署採售分離、科技監管等疏濬防弊政策，疏濬區土石採取及販售分開辦理，土石非屬採取者所有，降低盜採誘因，且販售時配合設置管制站、地磅並配合24小時保全及錄影監視，有效阻絶盜採砂石情事發生。

謝明昌表示，並依「經濟部水利署多數平均價決標標售土石處理原則」規定，將標售資料提供檢警機關，藉透明監督機制，共同維護標售作業廉潔，確保疏濬工作公開、透明並順利進行。

謝明昌昨拜訪花蓮地檢署檢察長鍾和憲，就轄區河川業務、工程及疏濬等議題交流意見。鍾和憲表示，理解土石標售作業所面臨的情勢與挑戰，並強調辦理業務或採購標案過程，倘遭受不法勢力干擾，可向地檢署反映，檢方將積極防堵不法情事，並維護積極任事、奉公守法公務人員尊嚴。

九河局也預告10月將舉辦河川疏濬業務觀摩，檢調警等司法單位將受邀參與，共同防範河川水環境及國土不法弊端，嚇阻犯罪。