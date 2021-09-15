足球在花蓮有許多獨立的升學管道，花蓮崇德國小也將重新成立足球隊，盼能提供偏鄉孩子更多機會。（羅亦晽攝）

崇德國小近年在各界資源挹注下，辦理民族教育課程，利用課餘時間，讓孩童學習原住民織布、舞蹈及射箭等才藝；圖為原住民射箭。（羅亦晽攝）

崇德國小近年在各界資源挹注下，辦理民族教育課程，利用課餘時間，讓孩童學習原住民織布、舞蹈及射箭等才藝；圖為原住民編織。（羅亦晽攝）

花蓮縣秀林鄉崇德國小屬偏鄉學校，資源普遍不足，且學童常因家庭因素，求學過程被迫中斷，進而讓未來選擇變少，變得較無自信，校方近年積極盤點資源，爭取經費挹注，提供學童更多學習機會，同時也在企業贊助下，將重新成立足球隊，利用運動取得升學管道，增加未來與他人競爭的機會。

崇德國小目前共有108位學生，105位為太魯閣族，校方近年在各界資源挹注下，辦理民族教育課程，利用課餘時間，讓孩童學習原住民織布、舞蹈及射箭等才藝，不過太魯閣族天生擁有協調的肢體動作，校長謝易成不願見學童浪費這些優點，加上校內也有足球場，進而萌生成立足球隊的想法。

謝易成表示，偏鄉弱勢孩童普遍資源較不如都市學童來的完善，學習較不如他人，有些孩子則因隔代教養或父母離異，缺乏管教，求學過程因而被迫中斷，剛好崇德國小以前有足球隊，只不過中斷多年，已不可考，重新成立後，至少能吸引有興趣的孩子，給予他們陪伴與關懷，也能透過統一管理，顧及行為常規、生活基本需求等。

他接著說，足球在花蓮有獨立的升學管道，以男生來說，國中能進入美崙、化仁國中，高中能前往花蓮高中、花蓮高農，未來甚至還能踢進職業隊，擔任國家隊；女生則是可以一路進入秀林、光復國中，高中前往花體及光復高職，甚至進入花蓮知名球隊木蘭隊，持續精進球技，增加與人競爭的機會。

「企業取之社會、用之社會」直播平台浪LIVE董事長王冠中得知謝易成的想法後，15日也前往學校捐贈足球及20多萬經費予校方，協助更新相關硬體設施，他強調未來也將更精準、系統地持續幫助他們，完成孩子的夢想。

謝易成感謝企業的經費挹注，目前已開始著手整理校內的足球場地，所幸校內代理教師有足球專長，能提供孩子專業訓練，盼能順利在9月底成立足球隊。