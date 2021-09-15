交通部觀光局「2021自行車旅遊年」，中台灣七縣市精選20條特色自行車道，新竹縣推出3條路線，前100名鐵路族只要完成新竹縣任1條路線，就能獲得參加獎富興老茶廠東方美人茶禮盒，也能配合五倍券使用參加「今晚住竹縣 現領滿竹券」好康活動。

今年南投縣主辦「七城騎跡自行車聯合行銷活動」，從9月16日起至10月31日止，參加者可在20條指定自行車道進行闖關集章，只需要下載ProGuard集章APP應用程式，掃描指定店家或景點QRcode，搭配GPS定位，便可完成集章闖關任務並參加抽獎活動。

縣長楊文科介紹新竹縣推出「關西田園自行車路線」」、「頭前溪南岸自行車路線及峨眉環湖自行車路線」，歡迎各地民眾來竹縣騎自行車、旅遊、泡溫泉、商圈及遊樂園消費。

新竹縣並配合中央五倍券，推出「今晚住竹縣 現領滿竹券」好康活動，民眾只要使用紙本振興券1000元以上，新竹縣就加值1200元，從10月8日至12月31日，歡迎到新竹縣合作的旅館飯店住宿，每間房價現折600元，加碼贈送600元購物券。

交旅處表示，民眾可透過ProGuard集章APP中的地圖導引至路線推薦店家或景點，並完成店家指定任務或掃描QR code解鎖定點，1條指定路線上完成其中5個任務，即符合該路線完成資格。

關西田園自行車路線上的指定店家及景點有口ㄤ咕麵、仙草巷、台紅茶業文化館、石店子69有機書店、金勇番茄農場、蜂蜜先生、錦泰觀光茶廠、關西分駐所所長宿舍、東安古橋、羅屋書院。

頭前溪南岸自行車路線上的指定店家及景點有瓦當人文書屋、竹東地區農會、阿金姐工作坊、軟橋千人奇幻彩繪屋、黃記粄條、篁城竹簾、蕭如松藝術園區、鴻星布行（花花世界玩布工坊）。

峨眉環湖自行車路線上的指定店家及景點有HOW客吧、二泉湖畔咖啡民宿、十二寮休閒農園、沽月日光休憩聚落、峨眉茶行、野山田工坊、富興茶業文化館、黃金傳說窯烤麵包、細茅埔吊橋。