女星辜莞允（NO NO）擁有天使臉孔、魔鬼身材，讓她擁有超夯人氣，辜莞允是著名的宅男女神代表，親民的她平時不吝嗇在社群網站分享生活點滴，辜莞允日前才曬出比基尼度假照，她昨（14日）則加碼分享側身辣照，辜莞允大方解放美胸和翹臀，S曲線全都露。

辜莞允日前放送福利，她身穿白色比基尼現身泳池，泳裝斜肩帶的設計，更加凸顯辜莞允的豐滿上圍，東西半球呼之欲出，搭配辜莞允的高顏值、俏麗五官以及無邊際泳池的美景，畫面相當養眼，而辜莞允昨則加碼再曬比基尼辣照，以側身入鏡的她，倚靠在泳池旁，辜莞允的美胸、小蠻腰和翹臀全都露。

辜莞允辣照也吸引網友留言狂讚：「莞允真的好漂亮」、「你好美呀」、「已戀愛」、「好美」，還有網友敲碗討全身照，性感好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

其實，辜莞允不吝嗇展現好身材，她日前分享出遊照時，就有粉絲直呼：「所以下一本寫真該準備了吧」，還釣出辜莞允求饒說：「先..變..瘦..」，至於有人則驚呼：「哇感覺罩杯又升級了」，也釣出辜莞允回應吐身材小祕密：「小常識 只要胖胸部就會大」，同時，辜莞允也獲得網稱讚：「明顯瘦了不少」，她則謙虛說：「假的」，至於有人留言問：「您快30歲了有何感想？」辜莞允則霸氣回應：「爽」。