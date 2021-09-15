台中市社會局副局長陳坤皇（左）感謝企業取之於社會、用之於社會的精神，長期投入社會公益不遺餘力。（盧金足攝）

認購禮盒收入將投入護眼視障關懷園區興建工程，希望園區完工後能夠提供更多量能幫助視障夥伴生活重建、工作職能培訓。（盧金足攝）

明椿電氣機械股份有限公司董事長魏大椿，於中秋佳節前認購100盒禮盒，致贈禮盒予台中市愛心食物銀行志工，感謝志工長期為弱勢付出的辛勞。（盧金足攝）

「台中市十大伴手禮」主辦單位台中市工商發展投資策進會將廠商禮盒販售收入扣除廠商成本，將全數捐贈「社團法人台灣愛之光公益協會」，明椿電氣機械董事長魏大椿獲悉，霸氣認購100盒禮盒，分贈愛心食物銀行志工，感謝志工長期為弱勢付出的辛勞，禮盒收入投入護眼視障關懷園區興建工程，提供視障夥伴生活重建、工作職能培訓。

社團法人台灣愛之光公益協會15日舉行捐贈致謝儀式，台中市社會局副局長陳坤皇、工策會總幹事黃于珊、明椿電氣機械董事長魏大椿、澄德科技教育基金會董事長周秋祝、社團法人台灣愛之光公益協會執行長顏平芳、各區食物銀行愛心志工皆代表出席。

魏大椿說，明椿電氣創立40多年歷史，積極投入公益，包括捐助獎學金、培育產業人才等，期許發揮企業社會責任，受疫情衝擊，全台產業備受衝擊，社福團體收入狀況更是愁雲慘霧，弱勢民眾生活更加艱困，長期投入的志工工作量增加。

為慰勞辛苦的志工，明椿電氣在中秋前夕致贈志工們禮盒，感謝他們的辛勞，也期許未來能繼續共同為公益付出。

陳坤皇感謝魏大椿秉持取之於社會、用之於社會的精神，長期投入社會公益不遺餘力，善盡企業社會責任，期望號召更多善心企業及社團響應，讓善行義舉轉化為溫暖社會的力量。

愛之光公益協會提供視障書關懷自立的園地，但因協會前亟需整地，以平坦的步道提供視障者行走，十大伴手禮銷售後經費，全數捐作愛之光公益協會工程的整地與舖設之用。

顏平芳說，十大伴手禮精選禮盒推出至今佳評如潮，第一波預購2000份已搶購一空，包括許多企業選用中秋送禮，公司行號福委會採買，感謝台中在地企業的幫助，禮盒收入將投入護眼視障關懷園區興建工程，希望園區完工後能夠提供更多量能幫助視障夥伴生活重建、工作職能培訓。