朴海秀（左起）、李政宰、鄭好娟在劇中為了獲得456億韓元拚死一搏。（Netflix提供）

由韓國影帝李政宰與朴海秀主演Netflix原創影集《魷魚遊戲》，由《熔爐》名導黃東赫擔任劇本構成與執導，Netflix原創影集《魷魚遊戲》，劇情描述456個被逼入人生死胡同的超級魯蛇們，要在一連串的遊戲中相互競爭、合作，最後贏家可獲得高達456億韓元（約新台幣10.8億）鉅額獎金的故事。

劇名起源於韓國80年代流行的同名兒童大地遊戲，類似跳房子遊戲的攻守進階版，且因遊戲時地上的圖案由圓形、三角形和四邊形組成似魷魚形狀的界線而得名。李政宰飾演因賭博債務而欠下高利貸，但爲了女兒努力成為好爸爸的「成奇勳」，朴海秀飾演跟李政宰一起長大宛如親兄弟、名門大學出身但背負鉅額債務的「曹尚佑」，再加上模特兒出身的鄭好娟飾演以扒竊爲生的脫北者「姜曉」、反派專業戶許城泰飾演被錢逼上絕路的幫派成員「德秀」，魏嘏雋則飾演爲了尋找失蹤哥哥而祕密潛入遊戲運營團隊的刑警「黃俊昊」。

5位主演與導演黃東赫15日出席首爾記者會，導演表示《魷魚遊戲》劇中呈現了6個童年遊戲，劇名之所以叫做《魷魚遊戲》是因爲這是小時候玩過最激烈也最喜歡的遊戲，同時也是隱喻現代競爭社會的遊戲。導演有感於韓國社會10多年來越來越像本劇《魷魚遊戲》中所呈現的人性，妄想一獲千金的遊戲也在我們生活的這個世界上發生著。李政宰和朴海秀在劇中很像「雙胞胎」，一起長大一起擁有共同回憶，隨著時間流逝人生也走向不同的道路，但最後卻穿著同樣的運動服變成了弱者，彼此在遊戲中可能是共生死的好夥伴，也可能會是害死自己的人，展現出最現實的人性面。

李政宰表示原本就想與導演黃東赫合作，而自己飾演的「成奇勳」雖然個性樂觀，但他也過得相當辛苦，婚姻工作都失意又要陪著年邁的母親生活，自己第一次演這樣的超級魯蛇，對於這角色也感到相當神奇，爆笑透露在看自己的演出時也感到十分害怕，想說原來當初是這樣演的，覺得這個角色是否太無腦，為此也笑了很久，可見對角色的投入之深。李政宰在記者會上恢復帥氣裝扮，直笑稱是特別要來「洗形象」的，希望大家看完本劇之後不要就此對他留下超級魯蛇的印象；他也頻頻稱讚劇組的用心，原以為本劇會有許多要靠後製特效才能呈現大型遊樂場的夢幻感，沒想到在拍攝現場都幾乎完美呈現，讓他感嘆不已。

而被問到若真的獲得456億獎金要如何使用時，李政宰先「展露本性」脫口而出：「456億超好花的欸！」但隨後一本正經表示「會全部捐出去」，秒被主持人虧：「你這樣講要讓接下來的演員們怎麼回答！」朴海秀立刻老實說：「40％做投資理財用，剩下的就是給現場演員每人1億韓元（約新台幣236萬）。」獲得滿堂喝彩。而被問到若真的有這樣的遊戲是否會參加時，李政宰竟爆笑回：「媽媽應該會不准我去！」朴海秀也表示：「現在過得很幸福，應該不會去參加！」

此外，模特兒出身的鄭好娟回憶起當初接到本劇邀約的情況，她原本在紐約忙著準備時裝週的走秀，結果接到了韓國的試鏡通知，所以接下來的時間除了吃飯之外全部都在認真投入研究劇本，之後聽到導演表示想看看她本人便立刻飛回韓國。飾演刑警的魏嘏雋「孤單地」表示由於角色的關係跟其他人互動不多，無法一起「共生死」感到十分可惜，但導演意外透露當初其實是因為魏嘏雋的聲音非常好聽而選定他。反派專業戶許城泰在劇中惡形惡狀無極限，很作自己的表現反而讓導演很羨慕這樣的個性，李政宰更意外爆雷羨慕許城泰是唯一有吻戲的人，許最後也逗趣要大家敬請期待。該劇《魷魚遊戲》全9集，本周五（17日）下午3點上線。