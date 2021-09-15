商億-KY(8482)今(15)日下午舉行法說會，今年第2季擺脫疫情衝擊，獲利率有顯著的提升並朝過去水準靠攏，商億英國新客戶訂單已在今年首季開始陸續出貨、大陸新客戶第2季開始出貨，今年大陸地區營運將持續成長，2021年整體營收有機會達兩位數的成長。展望2022年，柬埔寨新廠力拚最快在2021年第4季能出貨，明年可望貢獻全年度的營運，營運成長可望更為明顯。

商億在大陸地區將重點轉移到與品牌客戶進行合作，目前看來成果不錯，大陸業務由2019年的1％增長到2020年的3~4％，預期此區業務將持續增長；此外，英國和日本的新客戶預估對2021年貢獻2~3%營收，都將成為今年營運的新動能。

商億指出，經過審慎的評估，決定在柬埔寨的巴域(Bavet，約距曼哈頓經濟特區6公里)建立第二座生產基地。商億指出，此區擁有較低的土地價格和較低的勞力成本，工人素質也不錯，其生產效率可達中國大陸工人的90%。此外，該區距離最近的港口僅有約2小時車程，因此選擇在當地建立第二生產基地的地點。

受惠家具需求維持強勁，主要客戶訂單保持穩定，商億2021年首季營收年增54%，獲利較2020年首季的低基期有著顯著的增長(年成長達344%)。不過，因為匯率及原物料成本等不利因素，使得毛利率、營業淨利率、及淨利率低於過去平均水平。

商億第2季則是受惠居家布置需求殷切，以及產品售價提升，單季營收年增39%、獲利年增24%。毛利率、營業淨利、淨利率獲從首季谷底大幅提升並往過去平均水平靠攏。