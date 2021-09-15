台北市長柯文哲日前拋出明年編列28億預算採購250萬劑疫苗，供市民施打第3劑的計畫，國民黨團書記長、北市議員王欣儀今日與市府代表開會後透露，北市有意用舉債方式採購疫苗，將以BNT或莫德納為主，每劑約35至40美元，現已和廠商詢價，待議會通過就會公開招標。

台北市議會今日開議，正式開議前，北市副市長黃珊珊也率隊赴議會國民黨團，報告今年度追加減預算案，有關北市防疫、紓困及振興等業務，共提出19.9億預算追加，其中花費最高的項目為熊好券、敬老卡及疫情防治，災害準備金也提出3.5億追加。

王欣儀會後指出，黨團議員仍對市府提出的預算頗有意見，也想暸解過去追加預算的支出狀況和民間捐款使用情形，希望本次紓困振興能如實照顧到該照顧的民眾。黨團也認為，民間善款應該使用在照顧染疫家庭，以及因疫情受困的民眾，市府原本該做的事就不應動用追加預算。

有關北市採購第3劑疫苗一事，王指出，市府官員有意用舉債方式處理，目前考慮採購BNT、莫德納疫苗，現已和廠商詢價，估計每劑35至40美元，內含冷鏈及運送費用，但還是要看後續採購狀況，未來市府會編進明年總預算內，待議會通過才能正式招標，吸引合格藥商投標。

另外，由於近期疫情趨緩，但社區仍有不明感染源，且Delta病毒也伺機而動，目前北市府有意追加3.5億元的災準金，因應未來4個月可能發生的疫情防治，以及相關紓困經費。王對此表示，國民黨團將全力支持防疫。