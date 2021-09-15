國家人權委員會召開記者會，公布該會針對身心障礙者權利公約第二次國家報告之獨立評估意見。主任委員陳菊公開宣示，人權會已通過決議，將設立身心障礙者權利公約（CRPD）的獨立監測機制，未來將定期評估人權公約在台灣落實的程度。

陳菊表示，這是繼去年12月發表兩公約第三次國家報告後，國家人權委員會成立以來提出的第二份獨立評估意見，並在撰寫前徵詢過身心障礙團體代表、身心障礙者及專業工作者的意見。

陳菊指出，獨立評估意見中特別以專章的方式，來凸顯身心障礙者就醫、就學、就業與生活各層面受到的影響，也函請行政院督促相關政府部門，對於身心障礙者面臨的多重弱勢處境，應有明確而立即的回應。

陳菊強調，為符合CRPD對於身心障礙者直接參與的重視，獨立評估意見撰擬前已透過分區座談、焦點團體等方式，徵詢來自105位團體代表，以及39位障礙者或專業工作者的意見，期使獨立評估意見臻於周延。

陳菊宣布，人權會已在7月19日正式通過決議，依照CRPD公約第33條，由人權會設立CRPD獨立監測機制，將參考其他國家的經驗，妥善規畫後續運作方式，完成草案後將召開正式會議，徵詢身心障礙團體、學者專家、政府機關的意見，定期評估人權公約在台灣落實的程度。

人權會指出，獨立評估意見提出後，後續將製作各種無障礙格式的點字、手語、有聲書、易讀版，依據國際審查委員會迪出的問題清單撰擬平行回復、提出CRPD獨立監測機制辦理計畫，以及參與CRPD第2次國家報告國際審查會議。