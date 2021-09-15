歐盟輪值主席國斯洛維尼亞總理楊薩13日致函歐盟27國領導人，呼籲力挺立陶宛與台灣發展關係，抗拒中國施壓，並提到歐盟國家有權與台灣交往，深化關係，台灣是歐盟國家的重要夥伴，也期待與各國在10月5日非正式元首峰會晚宴上就中國議題交換意見。外交部認為，國際民主陣營對台立兩國的支持已越發強勁。

斯洛維尼亞總理楊薩在信函中，對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，表達強烈支持，同時強調即使歐盟有其「一中政策」，不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴。

斯洛維尼亞致函歐盟27國領導人，呼籲力挺立陶宛與台灣發展關係。（外交部提供）

楊薩指出，立陶宛暨所有歐盟會員國，作為主權國家應有權與台灣發展關係，因此歐盟會員國應對立陶宛展現更積極且堅定的支持，期待與各國在10月5日非正式元首峰會晚宴上就中國議題交換意見。

斯洛維尼亞致函歐盟27國領導人，呼籲力挺立陶宛與台灣發展關係。（外交部提供）

對此，外交部表示，國際上對台灣及立陶宛的一系列聲援，近月來，台立相互設處案已獲「福爾摩沙俱樂部」共28國共同主席聯名致函歐盟領導階層，美英歐等13國共14位外委會發表聯合聲明，62位重量級歐洲議會議員致函立陶宛總理及外長。

歐洲議會外委會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告暨相關修正提案等國際友人聲援與支持。另美國安顧問蘇利文及國務卿布林肯更分別致電立國總理及外長表達力挺。

外交部強調，斯洛維尼亞作為歐盟本年下半年輪值主席國，除於本年9月2日及3日召開歐盟非正式外長會議(Gymnich)討論對中關係，本次更由總理親自致函會員國領導人，公開力挺台灣與立陶宛發展關係，呼籲要反制中國施壓歐盟會員國，可見國際民主陣營對台立兩國的支持，越發強勁。