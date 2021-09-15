北市副市長蔡炳坤15日表示，9月22日學校將開打疫苗，BNT殘劑會比之前AZ、莫德納少，因BNT1瓶只有6劑，只有最後1瓶才可能有殘劑，因此北市訂出4大原則要點，一、優先給具醫生證明「不得施打其他疫苗的正式教職員」，將按照年紀施打；二、任職於身心障礙班或資源班的教師；三、一般教職員；四、若真的還有殘劑，將讓責任醫院回收安排接種。

蔡炳坤說，千萬別浪費任何1劑疫苗，他也要謝謝294個接種點，進行中央第8期的預約接種，持續6天、共13萬人施打，達到「青銀共好」，有年輕人陪75歲以上長者去施打，沒預約的長者，從16日下午起民政系統會透過里鄰長把接種單送到長者手中。

台北市長柯文哲表示，中央今公布1例、境外4例，本土感染趨緩，但世界上滿嚴重，每天40至60萬新增確診，今天的案例跟機場有關係，邊境管制保護，在台灣很重要。

柯說，新北幼兒園群聚，雙北都影響，小孩子在新北幼兒園，但父母在北市上班，小孩也會在北市讀一讀學校，第一層居隔了219人，同住家人匡了1010人，職場匡116人，所幸篩檢全陰性，目前危機差不多解除。

柯說，北市現在1400名居隔者降至500人，居隔14天滿後會再減一批，有確診者就匡大一點，北市現在進行的血清學檢查、基因定序都在研究，若無就會把居隔範圍再縮減，不用動不動全市餐廳內用禁止、運動中心停止。

柯說，北市7家醫院昨天PCR篩檢了1816人，沒陽性確診，26日高中要開打疫苗，北市共有147家高中職、特教學校、外僑學校，配對了31家醫院診所，由他們再去商量。

柯說，每個注射點基本配備4人，包括1醫生、3護理師，講好就配發疫苗，也會發家長同意書，93％願意在校打，打BNT有幾個注意事項，有疫苗過敏史不要打，BNT還沒開放混打。

柯說，10月後還有流感等疫苗要打，建議跟新冠疫苗間隔7天，其他疫苗跟新冠疫苗間隔14天，有急性發燒等穩定再打，孕婦要醫生評估；學生打疫苗假，總共3天可放，身體好好的還是乖乖上課，別趁機開溜，可放疫苗假、但沒鼓勵放。