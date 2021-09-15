新冠肺炎疫情持續警戒限制民眾群聚，以室內座位營業場所的業者都無法營業，業者表示「快活不下去了」。市議員羅廷瑋15日為民請命說，需要提供消費者實際體驗的商家，像是桌遊店、集換式卡牌店等，面臨接近倒閉的窘境。經發局表示，市府將持續關注中央規定，視中央政策及防疫風險需求滾動調整。

羅廷瑋指出，台中市這些店家承載著許多人童年回憶的地方，過去也是一個很好的消遣和社交場所，卻因為疫情關係無法營業，許多店家都非常願意遵守防疫規則，但無奈政府將業者認定為跟八大行業同樣禁止，目前僅能從事卡牌買賣交易，對於營收影響甚鉅。

羅廷瑋表示，許多遊戲例如寶可夢卡牌遊戲並不需要跟對手接觸，並且可以徹底防疫規範，但中央防疫公文「禁止遊戲」，卻讓原本可以繼續生存的業者，徹底判了死刑，紛紛都面臨接近倒閉的困境。

東區桌遊業者「牌牌站」嚴老闆說，他們室內空間都可以依照政府規定進行人流管制，並架設隔板降低接觸機會，卡牌遊戲模式玩家間並不會交換卡牌，玩家間是可以保持社交距離的；但因其產業看起來販賣的雖然是卡片，其實販賣的是遊戲體驗，希望中央政府能夠放寬此類的店家盡早回歸正常營運。

市府經發局強調，中央流行疫情指揮中心9月9日公告桌遊場所限一般零售交易，不開放入場遊戲，藉此降低疫情風險；市府將持續關注中央規定，視中央政策及防疫風險需求滾動調整。